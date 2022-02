Léo Picon invade redes sociais de Jade e reclama de equipe da irmã; vídeo

Léo Picon, irmão da Jade, 'invadiu' as redes sociais da sister e postou um vídeo reclamando dos administradores das contas oficiais de influencer.

A rede social da Jade agora está sendo monitorada por Leo Picon…. agora até eu fiquei com dó da garota, só ladeira #BBB22 pic.twitter.com/APzhjEGSgO — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 16, 2022

"Ai só para avisar, são meia noite, estou invadindo o Instagram da Jade por meios que eu não vou falar quais. Posso tomar o Instagram da Jade a qualquer momento, o Twitter, o Youtube, TikTok... todas as redes que criei lá atrás, elas podem voltar para minha mão", afirmou o empresário.

"Não estou de acordo com os trabalhos, com as comunicações, com o posicionamentos, com as posturas dos administradores. Isso vem recaindo em mim. Minha paciência está perto do limite e quando isso acontecer vou intervir na comunicação", finalizou Léo.