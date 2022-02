Bárbara chora e nega caso de racismo contra Natália no BBB22

Bárbara Heck participou do "Bate-Papo BBB" (Globoplay) na madrugada de hoje. Durante a conversa com Rafa Kalimann, a modelo enfim assistiu às cenas do suposto caso de racismo ocorrido no reality show.

A informação foi levada à casa pelos novos moradores, Larissa e Gustavo. Assim que entraram na casa de vidro, eles disseram aos brothers para terem cuidados com as suas falas. "Cuidado nas coisas que vocês falam e imitam. Lá fora, a galera pode ver como racismo", avisou Larissa — que relembrou a situação envolvendo Bárbara, Eslovênia e Laís, ao supostamente imitarem Natália.

"Eu fiquei chocada quando ele [Gustavo] me trouxe essa informação. Fiquei apavorada, fico nervosa até agora. Se tem uma coisa que eu não sou é cruel, racista ou preconceituosa. Pensar que [as pessoas] pensaram isso de mim me deixa muito chateada e assustada".

"Até da forma que ele [Gustavo] trouxe, não achei legal. Já chegou afirmando que isso tinha acontecido e não foi assim. Todo mundo sabe que, ainda mais quando eu tô de salto, eu corro assim [desengonçada]", justificou a ex-BBB.

Eu falei sobre isso na casa, quando eu fiquei sabendo. Levei para a Natália o que tinha acontecido e bom, não tem nada o que falar. Não aconteceu e jamais aconteceria. Se eu visse [algo do tipo], jamais seria conivente com qualquer ato ou brincadeira de mau gosto.