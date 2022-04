Laís vibra com liderança de Gustavo: 'Torci demais aqui'

Laís Caldas, a 9ª eliminada do BBB22, vibrou com a vitória de Gustavo na prova do líder desta quinta-feira (31) no BBB22. Ela teve um relacionamento com o brother dentro do confinamento.

"Você está aqui, Lalá", disse ele ao vencer a disputa. Nas redes sociais, a sister comemorou. "Muito feliz com a sua liderança, Gu, torci demais aqui! Queria estar aí para desfrutar esse momento incrível com você".