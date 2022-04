Após acidente com Rodrigo, comportamento de Tadeu chama atenção dos brothers: 'Aconteceu alguma coisa'

O comportamento do apresentador Tadeu Schmidt no comando do "BBB 22" (TV Globo) de hoje chamou a atenção dos brothers. Segundo os confinados, Tadeu está mais sério que o normal. Em conversa com a casa, o apresentador não retribuiu algumas brincadeiras e isso causou estranhamento nos jogadores.

