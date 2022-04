Laís manda recado para Gustavo após declaração do brother no jogo da discórdia

"Own, também estou com saudade! A gente aguenta oito dias!"

A ex-sister não deixou a resposta do confinado passar em branco e foi logo para as redes sociais agradecer o carinho de Gustavo. Em um post, ela deu risada e escreveu:

No BBB 22, seis homens seguem na casa para a última semana da edição, o que é inédito na história do reality. Esperto que é, Tadeu Schmidt aproveitou esse fato para cutucar os brothers pouco antes do Jogo da Discórdia, perguntando de qual sister eles mais sentem saudade na casa mais vigiada do Brasil.

