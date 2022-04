Boninho promete fazer 'pegadinha' com os brothers em noite de eliminação no BBB22

Juro que eu tento ficar quieto, mas eles dão as dicas pra gente botar poupa no jogo!!! @bbb todo mundo de mala pronta! #jogodadiscordia pic.twitter.com/ZyudDqrRql

Boninho prometeu que vai fazer uma pegadinha com os brothers nesta terça-feira (19) em noite de eliminação no reality. Ele publicou um vídeo nas redes sociais e comentou sobre a 'trollagem' depois que os participantes ficaram confusos com a dinâmica do jogo da discórdia.

