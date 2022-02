Laís e Eslovênia explicam para Natália suposto caso de racismo; vídeo

"A Larissa conversou com o Eli e tava dando a entender que era só a Bárbara, que a gente estava na conversa no banheiro e alguém falou sobre voto [...] Aí hoje, quando sentei aqui, surgiu 'não, não foi só a Bárbara, foram vocês três', eu não imaginava", disse Laís ao iniciar a conversa.

A Laís e Eslovênia conversaram com Natália sobre a suposta imitação de macaco feita pelas sisters que repercutiu fora do BBB22. O assunto veio à tona após Gustavo, da Casa de Vidro, comentar que pegou mal com o público.

