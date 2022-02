Karma? Internautas relembram fala de Larissa sobre hérnia de Gustavo antes de acidente

“O karma nunca falha. Larissa contou a Laís que Gustavo tinha hérnia de disco e não aguentaria fazer prova de resistência, Laís disse: Graças a Deus. Hoje a prova do líder é resistência e adivinha quem provavelmente não vai conseguir fazer porque está com a perna engessada?”, comentou outra.

Larissa quebrou o dedinho do pé e terá dificuldade para realizar a Prova do Líder nesta quinta-feira (24), que será de resistência.

