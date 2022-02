‘BBB 22’: Globo anuncia que programa ficará mais tempo no ar

Outro ponto que chamou a atenção dos internautas foi sobre as menções ao retorno da sertaneja Naiara Azevedo para a casa. Desde que a terceira eliminada saiu do jogo, o público tem pedido uma repescagem ao Boninho.

Nas redes sociais, o público se dividiu em opiniões sobre mais dias de BBB 22. No twitter, o anúncio recebeu cerca de quatro mil comentários em menos de uma hora no post oficial do Big Brother Brasil. A maioria dos telespectadores do programa cobraram medidas que trouxessem mais emoção ao game.

A mudança também impacta na estreia de No Limite. A nova temporada, sob comando de Fernando Fernandes, começará do dia 3 de maio.

Um especial com reencontro entre os participantes do BBB 22 será exibido na quinta, 28 de abril.

