Jessi reclama de atitudes de Natália e sisters discutem no BBB22

"Não, Jessi... Você pode expor até o que quiser. A questão é que, por exemplo... com a Lina, às vezes a gente está conversando e às vezes ela me corta, às vezes eu corto ela e depois a gente conclui o assunto. Claro que observando cada uma sua opinião", justificou Natália.

"Eu já te falei, Jessi, para você parar de levar as coisas para seu coração...", disse Natália. Em seguida, Jessi respondeu: "Mas todas as vezes que eu falo o que eu acho, parece que não posso expor a minha opinião."

As comadres, Jessi, Natália e Linn da Quebrada conversavam na área externa da casa quando a professora comentou que estava incomodada com algumas atitudes de Natália em relação a ela.

