Jade revela que curtia rivalidade com Arthur: 'me sentia bem posicionada'

Durante sua participação no Bate-Papo BBB, Jade comentou sobre sua rivalidade com Arthur Aguiar. Ela relembrou alguns embates com o brother.

"Para você ver como é louco essas coisas. Você fica tão nervosa em certas situações que você esquece. Eu não faço a menor ideia do que eu falei quando eu entrei na casa. Não lembrava o que eu falei depois do Big Fone... E aí quando ele falou: 'Ah você falou que não ia me colocar, que não ia pelo Líder'. Eu não lembro, mas se você está falando, eu falei", contou a influenciadora.

Ao ser questionada sobre a rivalidade, Jade revelou. "O que eu gostava dessa rivalidade é que tinha muito respeito. Eu achei muito interessante na casa eu ter meu grupo, eu ter meu namoradinho, eu ter meu melhor amigo, que era o Scooby".

"Eu me sentia bem posicionada na casa por eu ter todas essas pessoas no meu jogo. Mas o que eu gostava dessa rivalidade com o Arthur era que tinha respeito. A gente nunca chegou, a não ser em Jogo da Discórdia, em discussão", disse a ex-sister.