Jessi e Eliezer cogitam prova do líder: 'pode ter mais uma'

A sister segue dividindo seu pensamento com o brother. "Aí, não tem prova do anjo. Ela termina na sexta, define [o Líder] e já forma na sexta à noite já forma o Paredão. Entendeu? Comecei a pensar por que eles liberaram a gente do Castigo hoje e não amanhã", comenta.

Jessilane e Eliezer dão uma pausa na noite de curtição da Festa TikTok para especular como será a próxima Prova do Líder do BBB 22.

