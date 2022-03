Jade e PA relembram primeiro beijo e brother declara: 'estou amarradão'

"Mas que estava me olhando para caramba quando entrou, você estava. Não precisa se pronunciar, não", brinca o atleta. "Você está se achando muito. Dá licença, tá tudo gravado. Você que estava me olhando demais. Até porque se não fosse por mim, a gente nem teria se beijado", respondeu Jade.

"Na real, para ser bem sincero, estou amarradão. Tu é uma mina bacana. Só que eu não sinto necessidade de ficar com uma pessoa para ter alguma coisa com a pessoa. Não vai ser um beijo que vai definir o que a gente tem, entendeu?", declarou o brother.

Entre um beijo e outro no quarto do líder, PA e Jade relembraram o primeiro beijo dentro do BBB22. O brother comentou que não tomaria atitude em relação a sisters se ela não tivesse dado abertura.

