BBB22: Arthur massacra Larissa em discussão e deixa sister calada

Larissa não gostou de ser tachada como figurante por Arthur e pediu para conversar com o ator após o Jogo da Discórdia. Na academia, a sister disse que Arthur tem medo de Jade, mas acabou ficando sem palavras quando o brother expôs seus argumentos.

Caralho Arthur macetou a Larissa e ela ficou sem argumentos! Joga y joga pic.twitter.com/QiHiuYbrVN — Phaloma Araújo (@AraujoPhaloma) March 1, 2022

"Você foge de bater de frente com ela e vai nas pessoas próximas”, disse Larissa.

“Eu não fujo, eu sou inteligente. Eu tô evitando um conflito com ela agora, tanto que no jogo da discórdia eu disse pra ela que a gente ia se enfrentar lá na frente. Tem três pessoas que votam em mim: ela [Jade], você e Laís”, começou Arthur.

Arthur ainda disse que Larissa e Laís têm argumentos vazios sobre ele. “Para colocar ela eu preciso ser líder, como que eu vou colocar ela pela casa se os meninos não votam nela? As duas vezes que eu fui para o paredão quem me colocou foi ela e eu não tinha como puxar ela [no contragolpe]. Então esse argumento que você e a Laís deram são vazios. É baseado em quê se eu nem tive a oportunidade de botar [no paredão] a Jade? É um achismo da cabeça de vocês”, disparou.

“Eu vou enfrentar ela no momento certo. Eu jogo com estratégia, não com emoção. Mesmo se eu for Líder, eu posso não mandar a Jade. Eu só vou mandar ela quando o momento for oportuno e eu tiver chance de ficar”, disse ele, deixando Larissa sem argumentos.