Gustavo revela com quem quer enfrentar no paredão do BBB22

Gustavo foi indicado ao próximo paredão do BBB 22 por Brunna, que atendeu o Big Fone nesta sexta-feira (18). Ele aproveitou para conversar com Lucas, líder da semana, sobre os brothers que ele prefere enfrentar o paredão.

"Eu quero ir com pessoas de jogos opostos ao meu, entendeu? Tipo o Tiagão, é uma pessoa que eu amo aqui dentro, mas eu queria de ir ao Paredão com ele. A Jessi é uma pessoa que eu gosto muito, mas eu gostaria de ir ao Paredão com ela.", confessou o bacharel em Direito.

Em seguida, Gustavo incluiu Brunna na lista: "A Brunna eu gostaria de ir com ela. Não tenho medo da mulher dela [Ludmilla], não. Eu gostaria de ir com ela pela postura de jogo e não tenho nada contra ela e com a mulher dela... Eu vejo que as pessoas têm medo".