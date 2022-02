BBB22: Ludmilla comemora indicação de Gustavo ao paredão após Brunna atender Big Fone

"Pra cima bruuuu, arrasou na indicação", postou a cantora no Twitter. Em seguida, Ludmilla respondeu um seguidor que elogiou a participação ativa da artista no game, a 'rainha da favela', comentou: "Eu racho o bico de tanto rir do povo que fica me xingando, brigando, discutindo kkkkk fiii os cara levam a sério kkkkkk me divirto".

