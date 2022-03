Gustavo justifica voto em Lucas: 'preferia ter votado na Eslô'

"Minha trajetória e a dela são completamente diferentes", comentou Lucas. "Você tem um papel mais chamativo que o dela", concordou Gustavo. Em seguida, o brother revelou que Eslovênia era sua primeira opção de voto e afirmou que Lucas é muito bom em provas e se movimenta bem no jogo, mas que o fato do capixaba nunca ter ido ao paredão é algo que ainda o incomodava.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.