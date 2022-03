Arthur recita música que fez para Maíra Cardi durante conversa com DG

Arthur recitou uma música, que escreveu para sua esposa Maíra Cardi, enquanto conversava com DG na madrugada desta terça-feira (29) no BBB22. Eles discutiram a decisão de DG em "entregar"a liderança para Lina o que acabou trazendo consequências para o quarto grunge que tem Scooby e PA no paredão.

Gente....O que rolou aqui?

Em conversa com o DG ainda sobre a atitude dele, PA e Scooby de entregarem a prova do líder pra Lina, Arthur recitou a música que fez para Maíra.#BBB22 pic.twitter.com/CFCeK01MNq — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 29, 2022

"Isso me atrapalha até no meu relacionamento com a minha esposa. Minha esposa fala disso desde que a gente se conhece, há cinco anos. Eu melhorei muito, mas eu ainda tenho essa dificuldade", revelou o ator.

"Quando alguma coisa me magoa, me machuca e me deixa triste, eu me fecho. Eu vou pra um limbo, pra uma bolha e eu fico lá com cara fechada. Fico mal e lá fora, ela não tem essa obrigação, mas ela faz esse movimento de ir até lá pra me resgatar", recitou o brother.