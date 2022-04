Ex-participantes do BBB22 lamentam acidente de Rodrigo Mussi: ‘precisa de muita oração’

Pessoal, todos fomos pegos de surpresa com essa notícia! Vamos fazer uma corrente de vibrações para que Rodrigo fique bem e que tudo dê certo. Estamos na torcida e com fé que ele vai sair dessa! Aos familiares, fãs e amigos, contem conosco.

Vyni conversou com a #RedeBBB sobre o acidente: "Foi muito de repente quando eu soube do acidente de Rodrigo. Eu estava indo para um compromisso e alguém no carro leu uma notícia na internet falando disso. Todo mundo ficou sem entender nada. Nesse momento eu estou orando do fundo do meu coração, e chamo todo mundo para orar também. Para mandar energias positivas, muita força, muita luz, para que, se Deus quiser, ele se recupere, que dê tudo certo e que ele volte. Que deus possa restaurar a saúde dele. Por falta de oração não vai ser".

