BBB22: 'Tomara que não tenha acontecido nenhuma tragédia', diz P.A. no dia do acidente de Rodrigo

No Big Brother Brasil 2022, os 9 brothers seguem isolados do mundo exterior, sem ter nenhuma notícia de fora. No entanto, Paulo André deixou internautas arrepiados ao fazer um comentário na noite desta quinta-feira, 31. “Tomara que não tenha acontecido nenhuma tragédia”, disse o atleta olímpico.

PA agora falando com eli e eslo “tomara que não tenha acontecido nenhuma tragédia” #BBB22



OREM PELO RODRIGO pic.twitter.com/nBHxe6diA4 — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) April 1, 2022



Eliezer concordou e Eslovênia ficou sem entender: “Como assim, tragédia? Por causa da chuva?”. “Não, tragédia no mundo”, explicou Eli.

Os brothers obviamente não sabem, mas Rodrigo Mussi, segundo eliminado do BBB22, sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira (31) e está internado em estado grave, com traumatismo craniano. Ele estava no banco de trás como passageiro de um motorista por aplicativo, quando o homem dormiu e acabou batendo na traseira de um caminhão.

Rodrigo estava sem cinto e acabou sendo arremessado para a frente do veículo, que ficou com o para-brisa quebrado. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas e está em estado grave.