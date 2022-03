Ex-aliados, Arthur bate boca com Lucas e dispara: 'Você foi desleal'

Lucas admitiu que preferia ir com Tiago mas não deu o braço a torcer que ele foi desleal ao combinado com Arthur #BBB22 pic.twitter.com/rFo6EdlM60

A confusão está armada no BBB22 depois de mais uma formação de paredão. A treta é com Arthur e Lucas que discutiram ao falar novamente sobre o suposto complô que indicaria Tiago Abravanel ao paredão na semana em que o brother desistiu do programa.

