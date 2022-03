BBB22: Scooby e Lucas discutem após formação de paredão

"Irmão, fala só pela parte do jogo, está tudo certo!", disse o surfista. E Lucas rebateu. "Você falou 'pela parte do jogo ele não liga'". "Quantas vezes você deixou em aberto?".

A formação do paredão deste domingo (13) deu o que falar entre os brothers. Scooby discutiu com Lucas, ao ser indicado para o paredão pelo líder, e não gostou nenhum pouco da justificativa do brother.

