Eslovênia, Gustavo, Tiago e Lucas disputam final da prova do líder no BBB22

"Hoje, a Prova do Líder é Above. Atenção às regras: você deverá lançar por baixo da trave uma bola na direção do gol, tentando marcar o maior número possível de pontos. Se a bola escorregar pelas laterais da pista, você ainda tem a chance de somar pontos. Ou, então, corre o risco de não pontuar. Vence aquele que tiver mais pontos", orientou o apresentador Tadeu Schmidt.

