Eslovênia e Vyni acusam Gustavo de xenofobia: ‘eu fiquei pasma, foi pesado'

Em conversa com Eliezer nesta terça-feira, 15, Eslovênia e Vyni reclamaram da forma com que Gustavo teria falado sobre dialetos diferentes durante uma ação patrocinada que aconteceu nesta tarde. Na ocasião, o brother teria dito que o dialeto de Curitiba é o mais "correto".

Mais cedo o Gustavo falou que o dialeto de Curitiba era o mais correto.

— Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) March 15, 2022

"Teve uma hora que ele falou que onde ele mora, eles falam o dialeto corretamente", contou Vyni, que é cearense. "Falou que Goiás gosta de ficar pegando a gíria dos outros", afirmou Eslô, que nasceu na Paraíba mas mora em Pernambuco.

"Mas eu fiquei pasma. Eu fiquei passada. Pra mim o mais pesado é dizer que 'o dialeto é mais correto'. Eu fiquei passada. [...] Eu acho que ele sai só por essas coisas, porque se o Brasil tiver vendo...", disse ela.

Eli completou afirmando que Gustavo fez um comentário desnecessário sobre ereção na frente de outras participantes, e também relembrou da fala do paranaense na ação do Dia da Mulher. Segundo Eliezer, o brother ‘sexualizou’ as mulheres na data.

"Ele teve outras falas. [...] O Dia da Mulher tem uma causa muito forte por trás. Quando tava todo mundo dando 'feliz Dia das Mulheres', ele vira pro Pedro e fala: 'Se existe coisa melhor que mulher, Deus escondeu, guardou pra ele'. Em outro sentido", disse.

Eslô continuou: “Ele vai sair por causa disso. Se fosse eu assistindo, eu ia achar ele tão escroto por isso. [...] Se fosse comigo, eu ia na hora falar. Porque eu jamais ficaria calada se uma pessoa falasse do meu sotaque ou da minha gíria, mas como ele falou sobre ele e no geral, acho que ele se cagou sozinho.”. "Foi muito forte", disse Vyni.

Eslovênia afirmou que isso a “tocou” e que algo a fez ficar calada no momento em que ouviu: “Alguma coisa me fez ficar calada. [...] Se tivesse só eu e ele conversando sobre isso, ele ia escutar muito. Ia mandar ele tomar no c* e ia falar: 'Respeita a p*rra do meu sotaque'.”, prometeu.

Logo depois, o trio contou tudo para Laís, que entrou no quarto em seguida. A ficante do paranaense questionou se ele não fez isso em tom de brincadeira, mas Eslo negou: "Isso é muito sério porque mexe com a cultura das pessoas.”.

Na ocasião, Gustavo estava conversando com outros brothers sobre gírias e sotaques, e trocou brincadeiras com Laís, que é de Goiás. Ele foi questionado sobre as gírias de Curitiba, e respondeu: "Curitiba não fala nada, o dialeto é perfeito. O curitibano fala 'leite quente'. Mas eu não falo assim.".