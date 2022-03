Eslovênia chora após eliminação de Lucas: 'Não aguento mais perder gente'

No Quarto Lollipop do BBB 22, os participantes seguem lamentando a eliminação de Lucas. Natália pergunta para Eslovênia: "Como você está se sentindo?". A modelo fala: "Estou rindo porque não quero chorar". A designer de unhas diz: "Chora, é para aliviar. Não é bom a gente ser forte o tempo inteiro".

