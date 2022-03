Eslô se revolta ao ganhar monstro de PA: ‘vou fazer o que puder pra ele se f*der aqui'

Paulo André não titubeou ao tirar Lucas e Eslovênia do VIP e colocar na xepa, dando o Castigo do Monstro para o casal após vencer a Prova do Anjo neste sábado.



O atleta olímpico disse: "Não vou conseguir dar o Monstro para nenhum dos meus amigos, então vai para o casal Disney. Eslô, eu era um figurante na sua história então pelo menos agora eu deixei de ser".

Eslovênia tratou a situação aparentemente bem com PA, mas em seguida mostrou que ficou irritada com a forma que o brother citou a questão de ser figurante em um jogo da discórdia anterior: “O que me irritou foi o tonzinho de arrogância, antes eu não tinha ranço dele, agora fiquei com ranço”, desabafou ela com Lucas.