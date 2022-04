Eliezer surta em nova briga com Natália: ‘Quer me tirar de otário, cara***’

Natália pediu para conversar com Eliezer após uma ação na tarde desta terça-feira (12) e os dois voltaram a discutir. O líder não gostou de ter ganhado o Monstro de Natália como consequência no Jogo da Discórdia.

Eliezer chegou a fechar a porta na cara da sister ontem à noite. Durante a conversa de hoje, a sister começou se desculpando: “Entendo sua frustração, porque é algo que sempre vem acontecendo com você. Mas queria também que você me entendesse. Infelizmente eu tinha aquela consequência e, por estar vendo a Jessi com o emocional abalado, você era o que estava melhor de nós três. Depois do que aconteceu com você, fiquei mal, chorei horrores. Espero que você entenda. Quero te pedir desculpas. Mas é isso, nunca quis te magoar. Não quis interferir na sua liderança, só queria que você entendesse minha escolha”, disse.

DR Natália e Eliezer - parte 1 pic.twitter.com/STS5IrBLc0 — WWLBD (@whatwouldlbdo) April 12, 2022

Eliezer ouviu a sister e respondeu: “Três dias atrás eu me abri pra você como ninguém. E eu falei que eu passei o programa inteiro na xepa, que todo mundo me dá o monstro e da frustração de me sentir um fracassado por não ter nenhuma conquista. Tem a consequência. Você sabia que tinha tudo isso envolvido. Sabia o quanto a prova [do líder] era importante pra mim. Tenho certeza que o Tadeu não te explicou como era o monstro. Ele não explicou nem no ao vivo. Então mesmo que eu não tivesse perdido o quarto, eu poderia ficar em pé aqui o dia todo”, explicou.

DR Natália e Eliezer - parte 2 pic.twitter.com/eXpGq5Skup — WWLBD (@whatwouldlbdo) April 12, 2022

Natália começou a interromper a fala de Eliezer, mas ele se irritou quando ela afirmou ter escutado a conversa de Eli com Tadeu no confessionário. “Deixa eu falar. Você não considerou absolutamente nada. Essa foi a única conquista que eu tive aqui. A única vitória que eu tive aqui e você tirou isso de mim. A sorte é que o monstro foi só botar o negócio na minha cabeça. Mas espero que você fique. Mas é isso, Natália. Lembra aquele papo de expectativa? Pra mim, é impossível ser a mesma coisa. Não vou mudar de lado, mas pra mim não faz mais sentido”, disse ele.

Natália e Eliezer discutindo de orelhinha de coelho, esse é o tweet pic.twitter.com/NHwEQxyHkX — carolzinha (@avocadxxx) April 12, 2022

“Essa conversa não tem final. Nada vai mudar o fato de que, naquele momento, você escolheu, sim, tirar a minha única conquista. Se você não sabia como era o monstro, não faz sentido. Como você sabia que ia ter acampamento, que a menina [Jessi] ia ter que dormir fora?”, disparou.

"Eli, eu ouvi. eu estava atrás do banheiro", afirmou Natália, deixando o brother irritadíssimo. “Que ouviu, Natália! Agora você ouviu? Na sua hora, você tinha escutado todas as outras consequências? Não mete essa! Eu tenho 32 anos, cara. Por que você quer me tirar de otário, caralh*? Quer falar até o que eu falei pro Tadeu? Presta atenção! Que loucura, isso!”, disse ele aos gritos se levantando e deixando o local.