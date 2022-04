Irritado, Eliezer bate porta na cara de Natália para evitar DR

As consequências do Jogo da Discórdia seguem mexendo com alguns brothers no BBB 22. Após ganhar o "Monstro Extra" de Natália, Eliezer não disfarçou o incômodo e optou por ficar um tempo sozinho no Quarto do Líder.

Natália procura o brother para conversar. Ela vai até o Quarto do Líder e Eliezer a recebe na porta, com os pertences da sister.

"Aqui suas coisas", diz o brother no hall da escada. "Só me ouve?", responde Natália.

"Não quero falar hoje. Pode me escutar? Deixa passar, Natália...", diz Eliezer. A sister insiste em falar com o designer. "Eu quero ficar lá com você no monstro", diz a mineira.

"Que ficar comigo no monstro?! Não quero não. Dá licença", fala o brother, já entrando no quarto e fechando a porta.

"Não bate a porta na minha cara, por favor! Ok. Então também não fala depois....", diz Natália.