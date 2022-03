Eliezer revela que fez sexo oral em Natália no BBB22

Vale lembrar que Eliezer estava com herpes quando manteve relações sexuais com Natália. Antes de ter a ferida na boca, ele também fez sexo com Maria.

Durante uma papo íntimo com os brothers, Eliezer revelou ter feito sexo oral em Natália dentro do BBB22. A revelação, porém, foi cortada pela Globo durante o programa de ontem (17).

