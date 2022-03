Arthur diz que escondeu facas ao ver Natália descontrolada e leva ‘bronca’

Douglas disse que ficou imaginando os câmeras por trás dos espelhos vendo as cadeiras serem arremessadas e Arthur comentou: “Eu comecei a recolher as facas, mano”, disse.

A confusão com Natália durante a última festa voltou a ser assunto entre os brothers. No quarto do Líder, Arthur contou que escondeu as facas da cozinha por conta do descontrole de Natália.

