Eli questiona Natália sobre jogo da discórdia: 'Será que eu fui interesseiro mesmo?'

"Não, agora estou bem. Mas no outro dia, eu fiquei 'mano, será que eu fui interesseiro mesmo? Será que eu fiz por que? Será que eu fiz por que eu quero, por que eu estava ameaçado, por que eu ia ao Paredão, por que eu fiz isso? Tanto que eu me arrependi de falar com você", questionou Eli.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.