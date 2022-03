Após conversa com Arthur sobre alianças, Lucas declara: 'Vou rir e largar voto'

"Para mim, a minha maior aliança é você aqui no jogo. Em nenhum momento eu pedi para você interferir no jogo da sua amiga, você entendeu? Então foi isso, aí ele ficou chateado e não sei o que. E levantou a hipótese que ele tirou o meu nome da roda dos moleques. De votação. Aí eu falei 'que isso? Meu nome foi cogitado?'", contou o brother.

Lucas contou para Eslovênia sobre sua conversa com Arthur, na madrugada desta quinta-feira (10), durante a festa do líder. Eles falaram sobre ter alianças e as prioridades dentro do confinamento. Em seguida, Lucas afirmou que a sister é a sua 'maior aliança' no jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.