Douglas revela que já pensou em desistir do BBB 22

O ator Douglas Silva revelou que já pensou em desistir do BBB 22 após um jogo da discórdia em que ele foi um dos alvos da casa.

"No penúltimo jogo da discórdia, pensei em apertar essa porr* [o botão]. Eu falei vai tomar no c*, não vou ficar passando por essa porr* não. Eu tava doido para xingar alguém", revelou.

"Eu não assistir", disse Gustavo.

"Aqui eu estou aprendendo a me controlar para caralh*. O botão tava vermelho, mas pensei muito. Eu falei: 'Porr*, burro velho com 33, quase 34 e aí vem os pirralhos baterem na minha testa? Tomar no c*", contou o ator.

"Eu sei que minha filha ta vendo essa por* e eu perdendo ali.. Me controlei, mas pensei para caralh*", finalizou.