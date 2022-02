BBB22: Antes da festa, Gustavo e Eslovênia têm climão

O queridômetro, que foi agitado após Gustavo entrar da Casa de Vidro para o BBB22, continua dando o que falar entre os brothers. Na noite desta quarta-feira, enquanto aguardavam a festa, os brothers viram um climão entre Eslovênia e Gustavo.

Rolou um climão na sala entre Eslô e Gustavo. #BBB22pic.twitter.com/0Wf8YOdxzj — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 17, 2022

O novato questionou a integrante do quarto Lollipop sobre qual emoji ela deu para ele: “Dei cobra”, disse Eslô. “Porque?”, perguntou Gustavo. “Não quero falar”.

Gustavo “não?”. Lina: “tem que dar aviso prévio do queridômetro?”. Gustavo “quem quiser eu to liberado pra conversar”.

Depois no quarto com Larissa, Eslovênia afirmou: "E sabe por que eu não quis falar? Porque ali não era o momento, estava com uma galera. Eu sou uma pessoa que, ao contrário dele [Gustavo], chego no particular e converso.”.

Questionada por Larissa se disse isso na cara de Gustavo, Eslovênia afirmou que não, mas que ainda quer falar com o brother. "Pra mim, ele é uma cobra. Pelo que fez comigo [no jogo da discórdia], eu achei muita falta de noção. Pegar 1% do que aconteceu e jogar na minha cara, como se eu fosse uma mulher sem palavra", disparou ela.

No Jogo da Discórdia, Gustavo escolheu chamar Eslô de “sem palavra” por ter prometido não votar em pipoca e mesmo assim votado duas vezes no grupo.