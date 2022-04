DG especula sobre eliminação de Arthur: 'Foi infeliz em algo'

Gustavo comentou sobre o relacionamento entre os brothers: "Lá fora, a gente se trata com liberdade total". DG voltou da eliminação de Arthur. "Estou muito curioso para saber o que é. Só vamos saber no final. Muito louco".

Durante uma conversa com Gustavo, na área externa da casa, DG especulou sobre a eliminação de Arthur, nesta terça-feira (05), no BBB22. Os brothers não sabem, mas o paredão era falso e Arthur foi escolhido pelo público para ir para o quarto secreto.

