De affair com Maria, Eliezer conta para sister que beijou Natália; vídeo

Após a revelação, Maria disse que não se chateou com a situação. "Não tem nenhum problema. Só fico preocupada por você estar com herpes e ela não ter ligado", disse a sister. Sem jeito, Eliezer riu e se mostrou arrependido.

o brilho do vyni sumindo quando a maria diz que tá mais preocupada que o eliezer está com herpes, são duas pessoas solteiras que sabem o que estão fazendo MARIA LENDÁRIA AAAAAAAAAA #BBB22 pic.twitter.com/yLiCiZHVt7

Eliezer decidiu contar para Maria, com quem tem affair e já movimentou o edredom no BBB22, que beijou Natália durante a festa, na madrugada desta quinta-feira (10).

