Dani Calabresa cita affair de Jade e Medina, e alfineta Arthur no CAT BBB

“Tá dominando o programa.. Quer ser o diretor do programa agora? Quer sentar na cabine e atender telefone? Não, não vou dá essa ideia, vai que a mulher dele: 'Ai, com certeza.. CAT light BBB sem glúten’”, ironizou ao citar Maíra Cards, que coach de emagrecimento.

meu deus os fãs do arthur junto com a maira e a máfia dos instas de fofoca vão perseguir a dani calabresa depois disso #bbb22 pic.twitter.com/jDwcJIfNjD

TA GENTE NÃO SAI DAÍ QUE A GENTE VOLTA JÁ JÁ DEPOIS DO RECADINHO DO COGUMELO DA LUA TÁ GENTE pic.twitter.com/ZfO7NVtjHf

