Confira quem segue na prova de resistência após 6 horas de duração

A briga pela liderança continua firme no BBB 22. Mesmo após seis horas de prova, os 11 brothers seguem na disputa e, até o momento, não há desistências. Para ganhar a Prova do Líder de Resistência Avon, os brothers devem se segurar a batons Power Stay enquanto a base inclina subindo e descendo e, ao longo da competição, eles também enfrentam alguns desafios escolhidos pelo público. Além da liderança, o vencedor também leva R$ 24 mil para a casa.

