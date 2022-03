Com o tema 'Vila Olímpica', noite no BBB22 terá festa do líder PA

A decoração conta com um painel com vários esportes, uma arena, uma tocha olímpica, uma pista de atletismo, painel com fotos da carreira do atleta, além de ter um espaço com banquinho e violão para animar a noite dos brothers.

A festa do líder da semana, PA, escolheu o tema 'Vila Olímpica' para celebrar sua liderança, na noite desta quarta-feira (02), no BBB22.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.