‘BBB 22’: Quarto lollipop ameaçado e sister cansada de vitórias de Jade são os destaques do dia

Após a eliminação de Larissa, os participantes do Big Brother Brasil 22 se preparam para curtir a festa do líder. O tema da celebração de Paulo André já foi revelada e será inspirado em uma “Vila Olímpica”.

O evento desta quarta-feira, 2, terá barca de sushi, piscina liberada, câmera que funciona embaixo da água e sorvete. Mas, enquanto o momento de diversão não chega, os brothers seguem jogando na casa mais vigiada do Brasil.

Confira os principais destaques do que aconteceu no reality durante o dia:

Quarto lollipop se sente ameaçado



Laís, Vyni e Eslô comentam sobre sentir que o quarto Lollipop está ameaçado no 'BBB 22'. Foto: Instagram/@dra.laiscaldass/@vyniof/@eslomarques

O quarto lollipop está se sentindo mais ameaçado do que nunca! Isso porque as últimas eliminações foram todas do grupo que domina este cômodo na casa. Durante o raio-X desta quarta, 2, eles aproveitaram para desabafar.

Vyni revelou que ficou balançado e pensando muito sobre a eliminação de Larissa: “até que ponto foi responsabilidade nossa?”. O brother ainda fez diversas reflexões: “Qual será a próxima pessoa? Será que eu vou ser o próximo? Será que o problema tá no quarto? Tá na pessoa? Na estratégia?”. Ele ainda comentou sobre o discurso que Tadeu Schmidt fez: “talvez a gente esteja fazendo tudo completamente diferente daquilo que vocês considerem certo”.

Eslovênia também aproveitou o momento de raio-X para falar sobre sua insegurança após a eliminação de Larissa. “Eu tô com muito medo, tô insegura [...] eu realmente não sei o que vocês estão pensando e eu tenho medo que, de alguma forma, as minhas ideias e o que eu sinto não coincidam com o que vocês também acham. [...] Toda semana sai alguém que tá perto de mim e é muito estranho”, desabafou.

Já Laís aproveitou o momento para falar de como se sentiu “fragilizada” com a saída da amiga: “Parece que tudo o que a gente tá fazendo tá errado. O psicológico da gente aqui já fica muito abalado”.

“Chega, Jade! Já deu”



Linn da Quebrada brinca que Jade Picon deveria ser vetada das provas do líder: "O certo era quem ganhar o líder, vetar a Jade". Foto: Globoplay

Em conversa durante almoço, Jade Picon e Linn da Quebrada falavam sobre a prova do líder e a vontade de ganhar essa disputa. A influenciadora digital revelou a vontade de ganhar a prova mais uma vez e Linn logo disparou: “Não, chega, Jade. Já deu! Tem outras pessoas. Continua com saudade um pouquinho mais, pelo menos. Senão, só vai ter festa da Jade. Vai ser o BBB da Jade. ‘Jade BBB’”.

“Quero completar minhas três festas, falta uma só”, explicou Jade. “Não, não, não, não, não. Misericórdia, gente! O certo era quem pegar o líder vetar a Jade. Todas as vezes. Sinceramente”, respondeu a cantora, enquanto a influenciadora ria.

Arthur e Jessi revelam quem gostariam de ter novamente na casa



Arthur Aguiar e Jessi pensam em repescagem e revelam que escolheriam Naiara Azevedo para retornar ao reality. Foto: Instagram/@arthuraguiar/@jessilane

Durante uma conversa de Arthur Aguiar e Jessilane, os dois começaram a pensar em possíveis retornos na casa. Os nomes seriam de participantes já eliminados, como Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Brunna ou Larissa. Maria e Tiago Abravanel ficariam de fora dessa possível repescagem.

Arthur e Jessi revelaram que escolheriam Naiara Azevedo para retornar ao reality show. “Imagina? Luciano, Rodrigo, Brunna, Bárbara, Naiara e Larissa. Os seis e a gente tem que entrar em um consenso para colocar um para dentro. Ou votação do públicao”, brincou Arthur.

Lembrando que o público vem especulando uma possível repescagem e até pedindo essa dinâmica para o Boninho.

Gustavo comenta sobre Jade Picon: 'Quem eu quero mais mexer nesse jogo, está na maior rede de proteção'



EITA! Vem ver a resposta de Douglas Silva para essa revelação https://t.co/RvZyyTlGIJ #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/t1FZz9MlG7 — Big Brother Brasil (@bbb) March 2, 2022

Na academia, Gustavo, Lucas e Douglas Silva conversavam sobre jogo. Gustavo revelou que ainda quer mexer mais no jogo e que Jade Picon é a sua opção. “Mas, só quem eu quero mais mexer nesse jogo hoje, é a que está na maior rede de proteção”, afirmou o brother ao mexer no imã de Jade que fica na parede da academia.

Logo, Douglas e Lucas começaram a contar os possíveis votos na sister. “Tem de lá e de cá, né? Vai ser difícil convencer. Vai ganhar só indicação direta”, afirmou DG. “Eu, Jessi, Arthur, DG e Gustavo votamos nela. Seriam cinco votos com certeza”, completou Lucas.

Únicos aliados!



​​Arthur Aguiar e Lucas Bissoli revelam pessoas que não votariam no 'BBB 22'. Foto: Globoplay

Arthur Aguiar e Lucas aproveitaram a manhã desta quarta, 2, para conversar sobre jogo e discutir possíveis votos na casa. O ator revelou que só tem duas pessoas no BBB 22 que ele não votaria.

“Só tem duas pessoas na casa que eu não voto de jeito nenhum. É tu [Lucas] e o PA. Não voto”, falou. Lucas também contou em quem não votaria na casa: Arthur e Eslô, com quem vive um romance no reality.

Eles ainda comentaram sobre a força da aliança com Gustavo, que pode se aproximar do quarto lollipop, já que ele vive um affair com Laís no programa. Ainda na conversa, Arthur Aguiar aconselhou o amigo para não deixar o jogo atrapalhar o relacionamento com Eslô, pois ambos estão jogando em lados opostos da casa.

Rainha da xepa no BBB 22



Em um mês e meio de programa, Jessi ainda não teve o prazer de ser convidada para o Vip. Tirando a semana de entrada no programa, onde todos aproveitaram os privilégios do grupo, a sister está “batendo cartão” na xepa do Big Brother Brasil 22.

Durante uma conversa com Linn da Quebrada, a professora desabafou sobre viver na xepa. “A segunda semana foi a pior semana, de xepa, da minha vida”, revelou. “Só a segunda. A gente já está na sétima”, lembrou Linn. “Sexta! Sétima é na semana que vem. Não vamos profetizar”, pediu Jessi.

Em seguida, Jade Picon entrou na conversa e comentou: “Que loucura! Seis semanas na xepa”. E Jessi lamentou sobre não ter tido a chance de ir para o Vip: “Sou a única pessoa, oficialmente, da casa, que nunca foi no vip”.