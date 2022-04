Brothers vibram ao saber que Natália desfilará pela Beija-Flor

Durante a edição ao vivo do "BBB 22" (TV Globo), Tadeu Schmidt deu uma notícia boa aos brothers do top 4: avisou que eles irão assistir ao desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro através da TV da sala. E teve mais novidade!

O apresentador do programa revelou que Natália Deodato será um dos destaques da Beija-Flor de Nilópolis na avenida.

Ao saber que Nat estará presente no evento, os brothers vibraram com a conquista da modelo — e até começaram a sambar na sala. "Eu falei disso ontem! Comentei isso com o [Pedro] Scooby, que irado!", disse Douglas Silva.

"Tô muito feliz pela Nat, p*ta que pariu!", comentou Eli logo após o fim do programa ao vivo. "Só vem na minha cabeça a imagem dela sambando com a Beija-Flor aqui na casa", disse D.G. "Exatamente! Acho que foi ali que ela guinou a carreira dela", completou Paulo André.