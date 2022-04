Arthur chora e lamenta estar no último paredão do BBB22: 'Não consigo ficar feliz'

"Gente, vou deitar. Eu estou com muita dor de cabeça, cansado e triste. Desculpa, mas não tem como ficar feliz. Não queria ir para esse Paredão de jeito nenhum. Enfim, é isso. Não tem o que fazer", disse o ator no quarto grunge.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.