BBB22:Eliezer chora com medo de Eslovênia ser eliminada: 'não vá, por favor'

Mais cedo na festa, Eslô perguntou a Gustavo quem ele achava que seria eliminado e o brother disparou que seria ela. A sister chorou depois de um tempo, com medo do público ter ranço pelo fato de não ter ido ao paredão nenhuma vez. "Acho que as pessoas tem raiva de mim. [...] Eu tô com medo. Eu vou sair, é o lógico.", disse ela, sendo consolada por Eli.

Já sabendo que tem muitas chances de ser eliminada, Eslovênia consolou o colega: "Está tudo bem. De verdade, está tudo bem. Não se preocupa com isso, não". "Você vai continuar aqui do mesmo jeito. Mesmo jeitinho, viu? E lá fora vai ser eu, tu e Vini... nosso Lollipop cancelado, lembra?".

O clima da festa foi de tristeza para Eliezer e Eslovênia. O brother ficou mal com a possibilidade da sua última aliada na casa ser eliminada. Todos os integrantes do quarto Lollipop saíram da casa, só restando os dois.

