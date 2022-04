Arthur Aguiar descobre ‘maldição’ do paredão e avisa Douglas

Vestiram rosa no dia da eliminação: Bruna, Bárbara, Lucas, Vinicius e Naiara. Nos BBBs anteriores outros brothers de rosa como Marcela Mc Gowan, Bianca Andrade, Flay, Carla Diaz e Gil do Vigor também usaram rosa no dia em que foram eliminados.

Geralmente, quem usa uma roupa da cor rosa acaba sendo o eliminado da noite. Ao ver Douglas de rosa, Arthur alertou o brother, que está no paredão com Eslovênia e P.A.:

Com a visão afiada, Arthur Aguiar percebeu antes dos demais brothers que há um padrão nos eliminados do BBB22. Isso inclusive já até é meme aqui fora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.