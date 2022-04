BBB22: Saiba quando Arthur Aguiar voltará do paredão falso

Depois de sair no paredão falso e ganhar o poder de assistir aos brothers no BBB22, Arthur Aguiar deve voltar à casa após 36 horas no quarto secreto.

Ou seja, o ator vai surpreender os brothers voltando para a casa na tarde da quinta-feira (7).

Arthur ganhou cards com poderes, interferindo no dia a dia dos brothers, como colocar todos na Xepa, cortar a água, mandar cooler etc. Caso ele use todos os cards, ele ganha o direito de ver o vídeo da sua falsa eliminação. Arthur não poderá ouvir os áudios a todo o momento, apenas ver as cenas, mas também recebe um alerta quando estão falando sobre ele, e pode escutar as conversas quando usa um dos cards.