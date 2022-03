BBB22: Prova desta quinta-feira será de resistência “raiz”

Após cobranças de internautas, Boninho anunciou que faria uma prova de resistência “raiz” no BBB22. Telespectadores reclamaram da prova de resistência mais recente que tinha outras dinâmicas de agilidade, enquanto as provas antigas de resistência faziam os brothers passarem horas a fio sofrendo pela liderança - O recorde, inclusive, é de Ana Clara com Kaysar no BBB18, que passaram 43 horas em pé, até que a produção decidiu encerrar e declarar empate.

