BBB22: Lucas desabafa sobre conversa com Arthur: ‘colocar minha lealdade em jogo'

A amizade de Lucas e Arthur ficou estremecida após o ator acreditar que o estudante de Medicina foi desleal quando teve a intenção de votar em Tiago Abravanel - que já saiu da casa há um tempo.

O assunto veio à tona após Arthur pegar a informação no Jogo da Discórdia da última segunda-feira.

Lucas, no entanto, não acredita que foi desleal com o colega e afirma que tinha Tiago como opção, mas devia lealdade ao Arthur e não a Tiago.

Em conversa com Natália, o barão da piscadinha desabafou: "Como a gente conversou no domingo, falei: 'Beleza, vamos tentar amanhã organizar direitinho pra salvar o Tiago'. Acabou que Tiago saiu, os votos foram pro DG. No DG eu não iria votar naquela época. Ponto, acabou aí a história. Só que não cheguei a conversar com Arthur, que eu tive essa conversa com Eli pra saber os votos do Quarto Lollipop. Não conversei, porque não tinha necessidade de falar isso pra ele".

“Só que isso foi exposto no Jogo da Discórdia", disse Natália

"Beleza, tipo assim, não fiz nada de errado, mas eu, na minha opinião, não senti a necessidade. (...) Aí Arthur está todo... levou pro coração isso, tá ligado? Ele tá chateado", desabafou Lucas.

Também em conversa sobre o mesmo assunto com Eslovênia, Lucas se mostrou pensativo com a situação: "Mesmo depois disso tudo eu fui Fica Arthur, então ele colocar minha lealdade em jogo... sei lá."