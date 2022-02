BBB22: Pedro Scooby cita Maíra Cardi em DR com Arthur: ‘Falei com sua mulher'

“É errado, porém, é a forma que eu acho que você fez errado. Você jogou sujo. Quando eu falei pro Rodrigo ele entendeu... (…) Eu conversei com a sua mulher, e achei bonito pra c****** quando vocês voltaram. Também ouvi sua música, maneira. Você assumiu o seu erro e disse que estava disposto a construir uma nova história, isso é atitude de homem”, disse Scooby citando a polêmica de traição de Arthur.

Pedro chegou a citar assuntos externos e citou Maíra Cardi, esposa do ator. “Talvez você leve de uma maneira mais leve. [Colocar] 'jogar sujo' em alguém que está junto com você, mano, é muito pesado. É errado”, afirmou o ator.

