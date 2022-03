BBB22: Linn e Jessi flagram Natália e Eliezer transando no quarto

“Está rolando alguma coisa”, disse Jessilane, rindo. As sisters contam do flagra para Laís e Eslôvenia e, curiosas, elas voltam ao quarto. O barulho da porta assusta o casal e as sisters saem correndo.

Sem saber que o casal estava movimentando o edredom, as duas entraram no quarto e saíram correndo ao perceberem que os dois estavam em um momento íntimo.

Após movimentação de Eliezer e Natália no edredom, sister executam 'invasão' frustrada no Quarto Grunge pic.twitter.com/EZzfzOaI8l

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.