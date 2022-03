Atitude de Arthur com Laís divide internautas e ator é acusado de ‘gaslighting’

O público viu com outros olhos a postura de Arthur com Laís durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (21). Favorito ao prêmio até então, o ator está sendo criticado e acusado de fazer ‘gaslighting’ com a médica.

Para quem não sabe, ‘gaslighting’ é uma espécie de violência emocional por meio de manipulação psicológica contra a mulher fazendo com que ela duvide de seu senso de realidade e sanidade.

Não desejo mal pra ninguém, mas desejo do fundo da alma que as mulheres que continuam apoiando um Iixo como o Arthur Aguiar depois desse show de Gaslighting em cima da Laís, que encontrem um homem pior nas suas vidas.#BBB22 #RedeBBB #ForaArthur #FicaLais pic.twitter.com/MAXRUFNrtz — ACABRACOMECANA47,41%45,92% (@RadioCSBrasil) March 22, 2022

Laís e Arthur se desentenderam durante a dinâmica mais uma vez, só que a sister expôs o fato de que sempre é interrompida por Arthur e em seguida é descredibilizada por ele. “Toda vez que eu tô tentando falar você me interrompe, aí você vira e fala: ‘Você fica criando coisas que não existe’. Isso para mim é o fim. Toda vez você fala assim: ‘Você não sabe o que tá falando, você cria coisas que não existe’”, pontuou a sister.

Macetando o Arthur! Pra macho o Arthur abaixa a voz e fica se recolocando nas frases.#Gaslighting / O Gustavo / #ForaArthur / Gente o Arthur



pic.twitter.com/Nkdu0p50Kk — Terror / Memes / #BBB22 (@TerrorBBB22) March 22, 2022

Ainda durante a dinâmica, Gustavo reforçou a fala de Laís afirmando que Arthur sempre diz algo e depois afirma que a fala foi tirada de contexto.

Videozinho provando tudo que o Gustavo estava falando, esse Arthur é a arrogância em pessoa, #BBB2 #Gaslighting #arthuraguiar pic.twitter.com/9vUn5j7eRW — NO BEAT. (@nobeatn) March 22, 2022

Parte do público concordou com Laís e criticou Arthur por fazer ‘gaslighting’. Internautas, inclusive, resgataram vídeos da esposa de Arthur, Maíra Cardi, contando que o mesmo a manipulava e por isso ela sempre reatava com ele após as traições.

Uma dúvida : a Maira vai processar todos os brasileiros que estão achando que o Arthur é um #Gaslighting também? assim, só uma dúvida mesmo... pic.twitter.com/7CsUXXeqWd — Fofoqueitim (@fofoqueitim) March 22, 2022

Enquanto Arthur é criticado por muitos e defendido pelos fãs fora da casa, dentro do reality Linn se mostrou incomodada com a postura do brother em relação à Laís. Sem citar o termo ‘gaslighting’, a sister disse que não gosta de ver como Arthur fala sobre Laís ao “pintá-la como louca”.